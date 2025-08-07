TBMM personeli eş kurbanı

Ankara'da TBMM personeli Saliha Akkaş, eşi Salih Akkaş tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu eşi Salih Akkaş'la konuşmak isteyen TBMM personeli Saliha Akkaş (40), iki çocuğunun babasını evine aldı. Kısa sürede aralarında başlayan tartışma büyüyünce, Salih Akkaş (45) yanında getirdiği bıçakla Saliha Akkaş'ın boğazını kesti. Ardından evdeki bir odaya geçip kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olayın ardından ihbar üzerine gelen ekipler ağır yaralı halde bulunan Saliha Akkaş'ı hastaneye kaldırdı. Akkaş, sabaha karşı hayatını kaybetti. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve iki çocuklarından birinin annesiyle, diğerinin ise babasıyla kaldığı öğrenildi.