TBMM'de Gazze konulu "Hilalin Işığında" sanat sergisi açıldı

Türk milletinin Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki çalışmalarını anlattı.

Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'de her gün mücadele eden personellerimiz her gün aşevimizdeki sıcak yemeğimizi çıkarmaya devam ediyor. İki senedir, içeride 15-30 bin arasında sıcak yemeği Türk milleti adına dağıtmaya devam eden personellerimiz var." diye konuştu.

Gazze'deki ateşkes sürecini hatırlatan Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iki hafta önce Gazze için yola çıkan gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze'ye giriş yaptığını aktardı.

Yılmaz, "İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek. Bir gün biz Gazze'ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. 'Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik' diyeceğiz. Duamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Törene milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı.