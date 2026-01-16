TBMM’de istismar iddiasında yeni gelişme: Yargılanan 5 sanık hakim karşısında!

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları katıldı. Bazı mağdur ve aileleri de duruşmayı takip etti. Mahkeme başkanı, duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek basın mensupları ile izleyicilerin salona alınmayacağını açıkladı.

İŞİNİ YAPMADIĞI İÇİN KOLUNDAN TUTUP KENDİSİNE ÇEKMİŞ

Edinilen bilgilere göre tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, yaklaşık 14 yıldır TBMM'de görev yaptığını belirtti. Beşlioğlu, pişman olduğunu belirtirken, mağdurla herhangi bir fiziksel temasta bulunmadığını öne sürdü. Savunmasında, canı sıkıldığı için stajyere mesaj attığını dile getiren Beşlioğlu, yaşananlardan dolayı kendisini kötü hissettiğini ve kötü bir niyet taşımadığını ifade etti. Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, mağdurla kolundan tutarak kendisine çekmesinin nedeninin, işini yapmadığı gerekçesiyle uyarmak olduğunu ileri sürdü. Uğurlu, eyleminin cinsel bir amaç taşımadığını, mağdurla iş ilişkisi dışında herhangi bir iletişimi bulunmadığını ve kişisel bir araştırma yapmadığını savundu. Tutuklu sanık Recep Seven ise mağdurla aralarında herhangi bir samimiyet olmadığını belirterek, tokalaşma sırasında yanlış ya da uygunsuz bir davranışta bulunmadığını öne sürdü. Seven, mağdurların kendilerine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia etti.