TBMM’de istismar iddiasında yeni gelişme: Yargılanan 5 sanık hakim karşısında!

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları katıldı. Bazı mağdur ve aileleri de duruşmayı takip etti. Mahkeme başkanı, duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek basın mensupları ile izleyicilerin salona alınmayacağını açıkladı.
İŞİNİ YAPMADIĞI İÇİN KOLUNDAN TUTUP KENDİSİNE ÇEKMİŞ
Edinilen bilgilere göre tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, yaklaşık 14 yıldır TBMM'de görev yaptığını belirtti. Beşlioğlu, pişman olduğunu belirtirken, mağdurla herhangi bir fiziksel temasta bulunmadığını öne sürdü. Savunmasında, canı sıkıldığı için stajyere mesaj attığını dile getiren Beşlioğlu, yaşananlardan dolayı kendisini kötü hissettiğini ve kötü bir niyet taşımadığını ifade etti. Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, mağdurla kolundan tutarak kendisine çekmesinin nedeninin, işini yapmadığı gerekçesiyle uyarmak olduğunu ileri sürdü. Uğurlu, eyleminin cinsel bir amaç taşımadığını, mağdurla iş ilişkisi dışında herhangi bir iletişimi bulunmadığını ve kişisel bir araştırma yapmadığını savundu. Tutuklu sanık Recep Seven ise mağdurla aralarında herhangi bir samimiyet olmadığını belirterek, tokalaşma sırasında yanlış ya da uygunsuz bir davranışta bulunmadığını öne sürdü. Seven, mağdurların kendilerine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia etti.
YANLIŞ ANLAŞILMASIN DİYE MESAJLARIN SİLİNMESİNİ İSTEMİŞ
Tutuklu sanık Halil İlker Güner, üzerine atılı cinsel istismar suçlamasını kabul etmediğini, söz konusu mesajları mağdura gönderdiğini ancak bu mesajların taciz niteliği taşımadığını savundu. Güner, stajın sona ermesinin ardından mağdurla mesajlaşmaya devam ettiklerini, mağdurun da mesajlarına karşılık verdiğini ileri sürerek, yazışmaların arkadaşça olduğunu öne sürdü. Mağdurla herhangi bir fiziksel temasta bulunmadığını belirten Güner, mesajların yanlış anlaşılma ihtimaline karşı silinmesini istediğini iddia etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin haksız yere zan altında bırakıldığını, isnat edilen eylemlerde cinsel bir saik bulunmadığını ve bu süreçte maddi ile manevi zarara uğradıklarını ifade ederek tahliye talebinde bulundu.
3 SANIK HAKKINDA İHRAÇ KARARI
Duruşmada söz alan TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı , üç sanık hakkında ihraç kararı alındığını, diğer sanıklar yönünden ise idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Hukuk Hizmetleri Başkanı, Meclis Başkanı'nın sürecin yakından takip edilmesi yönünde talimat verdiğini ifade ederek, "Gazi Meclisimizin bu tür iddialarla anılması son derece üzücüdür. Bu nedenle kurum olarak suçtan zarar gördük. Katılma talebimizin kabulünü talep ediyoruz." şeklinde konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Ramazan Çetin hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul ederken, TBMM'nin katılma talebine ilişkin kararın ise celse arasında verileceğini bildirdi. Duruşma 9 Şubat'a ertlelendi.