Haberler Yaşam Haberleri TBMM’de stajyer kız öğrencilere istismar davasında 3 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı
Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:51 Son Güncelleme: 16.02.2026 12:54

TBMM’de stajyer kız öğrencilere istismar davasında 3 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı

“TBMM’de stajyer öğrenciye istismar” iddiasıyla, Meclis lokantasında görevli 5 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasıyla Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Meclis lokantası çalışanı 5 sanığın 9 Şubat'ta görülen duruşmasında, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner hakkında verilen adli kontrolle tahliye kararına itiraz etti.

Savcılığın itirazını değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Diğer sanık Halil İlker Güner için yakalama çalışmaları devam ediyor.

