TBMM’de stajyer kız öğrencilere istismar davasında 3 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasıyla Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Meclis lokantası çalışanı 5 sanığın 9 Şubat'ta görülen duruşmasında, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner hakkında verilen adli kontrolle tahliye kararına itiraz etti.

Savcılığın itirazını değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Diğer sanık Halil İlker Güner için yakalama çalışmaları devam ediyor.