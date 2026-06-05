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Giriş Tarihi: 5.06.2026 15:52

TBMM’deki istismar davasında tahliye sonrası kritik aşama: Başsavcılık karara itiraz edecek

TBMM lokantasında stajyer öğrencilere yönelik istismar iddiasıyla açılan davada mahkemenin verdiği tahliye kararı dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz edeceği öğrenildi. Gözler şimdi sanıklar hakkında yeniden tutuklama yönünde bir karar alınıp alınmayacağına çevrildi. Sürecin nasıl şekilleneceği üst mahkemenin değerlendirmesiyle netleşecek.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
TBMM’deki istismar davasında tahliye sonrası kritik aşama: Başsavcılık karara itiraz edecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 kişinin, staj gören öğrencileri istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında verilen tahliye kararı tartışma yarattı.

MAĞDUR AİLELER FİZİKSEL TEMAS İDDİASINI DİLE GETİRDİ

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar iddiaları yalanlarken, mağdur aileleri ise beyanlarında olayın yalnızca mesajlaşmalarla sınırlı olmadığını, fiziksel temasın da bulunduğunu iddia etti.

MAHKEME 4 TUTUKLU SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti ise tutuklu bulunan 4 sanığın kaçma şüphesine dair somut bir delil bulunmadığını, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve sanıkların sabit ikamet sahibi olduklarını belirterek tahliyelerine karar verdi. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

GÖZLER İTİRAZ SÜRECİNDE

Verilen tahliye kararı tartışma yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz edeceği öğrenildi. Dosyada bundan sonraki süreçte gözler, savcılığın itirazının mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği ve sanıklar hakkında yeniden tutuklama yönünde bir karar alınıp alınmayacağına çevrildi. Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TBMM

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TBMM’deki istismar davasında tahliye sonrası kritik aşama: Başsavcılık karara itiraz edecek
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