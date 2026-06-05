TBMM’deki istismar davasında tahliye sonrası kritik aşama: Başsavcılık karara itiraz edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında çalışan 4'ü tutuklu 5 kişinin, staj gören öğrencileri istismar ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında verilen tahliye kararı tartışma yarattı.

MAĞDUR AİLELER FİZİKSEL TEMAS İDDİASINI DİLE GETİRDİ

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar iddiaları yalanlarken, mağdur aileleri ise beyanlarında olayın yalnızca mesajlaşmalarla sınırlı olmadığını, fiziksel temasın da bulunduğunu iddia etti.

MAHKEME 4 TUTUKLU SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti ise tutuklu bulunan 4 sanığın kaçma şüphesine dair somut bir delil bulunmadığını, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve sanıkların sabit ikamet sahibi olduklarını belirterek tahliyelerine karar verdi. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

GÖZLER İTİRAZ SÜRECİNDE

Verilen tahliye kararı tartışma yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz edeceği öğrenildi. Dosyada bundan sonraki süreçte gözler, savcılığın itirazının mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği ve sanıklar hakkında yeniden tutuklama yönünde bir karar alınıp alınmayacağına çevrildi. Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.