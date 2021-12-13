T.C. kimlik no sorgulama nasıl yapılır? T.C kimlik seri no öğrenme ve doğrulama işlemleri

T.C. Kimlik kartlarında yer alan bilgiler il-ilçe, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası ayrıca cinsiyet, medeni durumu gibi bilgiler de yer almaktadır. T.C kimlik numarası sorgulama işlemlerinde de bu bilgilerden yararlanılarak sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Eğer sizde kimlik numaranızı unuttuysanız ve nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsanız size anlatacağımız yöntemle kolayca öğrenebilirsiniz.

T.C. KİMLİK NO NEDEN ÖNEMLİDİR?

T.C kimlik numarası hayatımızın birçok alanında kullanıldığı için büyük önem taşır. T.C kimlik no ile yapılabilen işlemlerin bazıları şunlardır:

e-Devlet hizmetlerinden faydalanma

ÖSYM, MEB, AÖL, AÖF gibi eğitim kurumlarından faydalanma

Vergi, ceza, ödemeler gibi sorgulama hizmetlerinden yararlanma

Üyelik, kayıt, hastane ve birçok özel kurumlarda işlem yapmaya yarar.

Yukarıda yer alan maddeler dışında hayatımızın çoğu yerinde T.C kimlik numaramız ile işlem yapabilmemiz mümkündür.

T.C KİMLİK NO NASIL SORGULANIR?

Eğer T.C kimlik numarası ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde numara aklınıza gelmediyse paniğe kapılmayın. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmet ile T.C kimlik no sorgulaması yapabilir ve öğrenebilirsiniz. Yapacağınız ilk iş https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz. Ardından karşınıza aşağıdaki seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden birini seçerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Nüfusa Kayıt Yeri ve Kişi Bilgisi ile T.C. Kimlik No Sorgulama

Kimlik Kartı Seri No ve Kişi Bilgisi ile T.C. Kimlik No Sorgulama

Yabancı Kimlik No Sorgulama

Doğum Yılı ve İkamet Tezkere No ile Yabancı Kimlik No Sorgulama

Bu işlemlerden birini gerçekleştirdiğinizde, işlem başarılı olursa T.C kimlik numaranızı öğrenmiş olursunuz.

T.C. KİMLİK NO NASIL DOĞRULANIR?

Bir diğer işlem ise T.C kimlik no doğrulamasıdır. Bu işlemde yine https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfa üzerinden karşınıza çıkan "T.C. Kimlik No Doğrulama" butonuna tıklayarak form sayfasına ulaşınız. Bu ekranda doldurmanız gerekenler şunlardır

T.C. Kimlik No

Adı

Soyad

Doğum Gün

Doğum Ay

Doğum Yılı

Nüfus Cüzdanı Seri No

Bu bilgileri dolduktan sonra T.C kimlik numara doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.