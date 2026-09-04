TCG Alemdar ve TCG Işın Girne’de 550 metre derinlikte robotik dalış ve taramalarını sürdürüyor

1000 METRE DERİNLİKTE ROBOTİK DALIŞ

Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı. Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.

Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı. 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı. Bu sayede 2 Eylül'de geminin batığı tespit edildi.