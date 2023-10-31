’TCG Anadolu’ Türkiye’nin Yüzyılı nedeniyle İstanbul’da halkın ziyaretine açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Sarayburnu limanında bulunan gemi, 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada "Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarından itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Gemimiz 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında Sarayburnu limanında ziyaret edilebilecek" denildi.

TCG ANADOLU'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.