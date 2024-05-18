TCG Nusret Müze Gemisi’nin kahramanlık dolu anıları anlatıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan ve düşman donanmasının önünü keserek adını tarihe yazdıran Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından aslına uygun inşa edilerek hizmete giren ve dünyadaki ki ilk ve tek yüzer gemi müzesi olan TCG Nusret Gemisi'ni ziyarete açıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, öğrenciler ile birlikte TCG Nusret Gemisi'ni ziyaret etti. Çanakkale Deniz Savaşı'nda Nusret Mayın Gemisi'nin yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunum izlenirken, Gemi Komutanı, geminin o günün kahramanlık dolu anılarını anlattı.

TCG Nusret Gemisi'nin şeref defterini imzalayan Vali Pehlivan deftere, "Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlık destanlarından birini yazan Nusret Mayın Gemisi'ni aziz ecdadımızın hatıralarıyla birlikte bugünlere taşıyan TCG Nusret Müze Gemisi'ni Mersin İlimizde vatandaşlarımızla buluşturmanın onurunu yaşadık. Bu vesileyle, tarih boyunca şanlı zaferler kazanan bütün Şehitlerimizi, Gazilerimizi, kahraman Ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Geminin müze olarak yurt sathında faaliyet göstermesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini yazdı.

Programda Vali Pehlivan'a kızları Nevra ve Irmak, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Vekili Albay Oğuz Eryılmaz eşlik etti.

Ayrıca, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nın Bando ekibinin hazırladığı gösterisi hayranlıkla izlendi.