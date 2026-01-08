TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri düşüş eğilimine girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptı.

Karahan, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 2 bin 505, son 5 yılda ise toplamda 14 bin 705 firmayla temas kurduk" dedi.

Karahan, bu görüşmelerden elde ettikleri nitelikli ve güncel bilgileri para politikası kararlarında değerlendirdiklerini ifade etti. Görüşmelerin sadece konjonktürel gelişmelerle sınırlı kalmadığını, yapısal sorunlara dair veriler de sağladığını aktardı. Reel sektörle çift yönlü iletişim yürüttüklerini vurgulayan Karahan, firmalardan gelen beklenti ve önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını söyledi.