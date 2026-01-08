TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri düşüş eğilimine girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptı.
Karahan, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 2 bin 505, son 5 yılda ise toplamda 14 bin 705 firmayla temas kurduk" dedi.
Karahan, bu görüşmelerden elde ettikleri nitelikli ve güncel bilgileri para politikası kararlarında değerlendirdiklerini ifade etti. Görüşmelerin sadece konjonktürel gelişmelerle sınırlı kalmadığını, yapısal sorunlara dair veriler de sağladığını aktardı. Reel sektörle çift yönlü iletişim yürüttüklerini vurgulayan Karahan, firmalardan gelen beklenti ve önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını söyledi.
Rezerv artışına dikkat çeken Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyelerinin sıfıra yaklaşmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Fiyat istikrarı hedefine yönelik kaydedilen ilerlemeye işaret eden Karahan, "Kısa vadeli göstergeler ve orta vadeli görünüm dezenflasyonun sürdüğünü ortaya koyuyor" dedi. Enflasyon beklentilerini kalıcı şekilde çıpalamak için sıkı para politikasının devam edeceğini belirten Karahan, ekonomideki büyümenin sürdüğünü ve sektörel dönüşüm yaşandığını da sözlerine ekledi. Fiyat istikrarının, sürdürülebilir refah artışı için temel olduğunu vurguladı.
KİRA ENFLASYONU
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Mayıs 2024'ten itibaren enflasyonda yaygın bir gerileme gözlemlendiğini belirterek, hizmet enflasyonunu yukarı çeken unsurlar arasında kira ve eğitim harcamalarını öne çıkardı.
Ancak Karahan, "Kira enflasyonundaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor" ifadesini kullanırken, özel okul ücretlerine yönelik yapılan düzenlemelerin eğitim harcamalarında dezenflasyona katkı sağlayacağını vurguladı.
Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sinyalleri alındığını belirten Karahan, maliyet baskılarının azaldığını ve hem tüketici hem de firmaların enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü seyrettiğini dile getirdi.
"AVRUPA'DA PAZAR PAYIMIZ ARTTI"
İhracatın artış, ithalatın ise gerileme eğiliminde olduğunu belirten Karahan, ihracat performansının temel belirleyicisinin dış talep olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği talebindeki toparlanmanın Türkiye'nin ihracatını olumlu etkilediğine dikkat çeken Karahan, küresel ticaretin toparlanma sürecinde olmasına rağmen hâlâ zayıf seyrettiğini söyledi.
Euro bazında maliyetlerin azaldığını aktaran Karahan, "Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki payımız korunmuştur" dedi. Sektörel maliyetlerin farklılık gösterdiğini belirten Karahan, ihracatın sektörel yapısında ise sınırlı değişim yaşandığını ekledi.
SIKI PARA POLİTİKASI DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEK
TCMB Başkanı Fatih Karahan, işgücü verimliliğindeki artışa dikkat çekerek fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını desteklediğini söyledi. Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana dek sürdürülecek sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararlarını, enflasyon gerçekleşmeleri, eğilimler ve beklentiler doğrultusunda, ara hedeflerle uyumlu şekilde ve dezenflasyonu sağlayacak sıkılıkta belirleyeceğini belirten Karahan, atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne göre toplantı bazlı ve temkinli bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti.
Karahan ayrıca, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikasında ilave sıkılaşmaya gidileceğini vurguladı.