TCMB Başkanı Karahan’dan faiz indirimi mesajı

"FİYAT İSTİKRARI, KALICI VE GENELE YAYILAN REFAH ARTIŞI SAĞLAYACAK"

Karahan, rezervlerde 118 milyar dolar artış sağlandığını, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin 1 milyar doların altına indiğini bildirdi.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini dile getiren Karahan, hem kısa dönem göstergelerin hem orta vadeli görünümün dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösterdiğini kaydetti.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini söyledi.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, "Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak." dedi.

Karahan, yüksek enflasyonun maliyetinin büyüme ve yatırımlarda istikrarsız seyir, alım gücünde düşüş ve verimlilikte azalış olduğunu vurguladı.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik açısından önemli olduğunu anlatan Karahan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağız." ifadesini kullandı.

Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.