TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları toplumun her kesiminde yoğun ilgi görüyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda faiz indirimi kararı alınmıştı. Buna karşın, Haziran ayında politika faizi yüzde 46, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 49 seviyesinde sabit tutulmuştu. Enflasyon verilerinin göz önünde bulundurulduğu Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla ilgili toplantı takvimi merakla araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı Ağustos ayında yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve faiz kararı aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.