TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları toplumun her kesiminde yoğun ilgi görüyor. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda faiz indirimi kararı alınmıştı. Buna karşın, Haziran ayında politika faizi yüzde 46, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 49 seviyesinde sabit tutulmuştu. Enflasyon verilerinin göz önünde bulundurulduğu Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla ilgili toplantı takvimi merakla araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri...