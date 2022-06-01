TEBBET SURESİ ANLAMI, Tebbet Suresi Okunuşu, Arapça Türkçe Yazılışı, Fazileti Oku Ve Dinle

Tebbet suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bu sure ile bildirilmiştir. Tebbet'in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. Kuran-ı Kerim'in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe oku, dinle! İşte Tebbet Suresinin Türkçe anlamı, meali ve diğer tüm merak edilen bilgiler!

TEBBET SURESİ DİNLE

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

TEBBET SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET NE DEMEK?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. "Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir.

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