Haberler Yaşam Haberleri TEBBET SURESİ ANLAMI, Tebbet Suresi Okunuşu, Arapça Türkçe Yazılışı, Fazileti Oku Ve Dinle
Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:06 Son Güncelleme: 1.6.2022 10:07

TEBBET SURESİ ANLAMI, Tebbet Suresi Okunuşu, Arapça Türkçe Yazılışı, Fazileti Oku Ve Dinle

TEBBET SURESİ ANLAMI, Tebbet Suresi Okunuşu, Arapça Türkçe Yazılışı, Fazileti Oku Ve Dinle

Tebbet’in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. Tebbet Suresi, 5 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine indirilen surede, Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu seçeneklerini bu başlık altından bulabilirsiniz. İşte Tebbet Suresi Türkçe meali, anlamı ve dinle seçenekleri!

Tebbet suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bu sure ile bildirilmiştir. Tebbet'in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. Kuran-ı Kerim'in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe oku, dinle! İşte Tebbet Suresinin Türkçe anlamı, meali ve diğer tüm merak edilen bilgiler!

TEBBET SURESİ DİNLE

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

TEBBET SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET NE DEMEK?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. "Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir.

Sübhaneke Duası Okunuşu: Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı, Tefsiri Ve Türkçe Anlamı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: 31 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiler! İfadeleri ortaya çıktı
Macron'dan skandal açıklama! "Türkiye'nin kınanması gerekiyor"
Son dakika | Edirne'yi sarsan rezalet: Sel mağduruna yardım bahaneli tecavüz!
Son dakika: Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan şüpheli tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
TEBBET SURESİ ANLAMI, Tebbet Suresi Okunuşu, Arapça Türkçe Yazılışı, Fazileti Oku Ve Dinle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA