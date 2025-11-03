Tedavi gördüğü hastaneye doktor oldu

Adana'da öğretmen bir çiftin kızı olan Selen İşlek, 1 yaşındayken rahatsızlanınca yanlış teşhis sonucu verilen ilaç nedeniyle işitme kaybı yaşadı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören İşlek'e işitme cihazı takılarak uzun yıllar konuşma terapisi aldı. Zorlu süreçte eğitimine ara vermeyen İşlek, derslerinde başarılı oldu ve çocukluk hayali olan doktorluk için ÇÜ Tıp Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından yıllarca tedavi gördüğü aynı hastanede aile hekimi olarak göreve başlayan Dr. İşlek, "Yuvama geri döndüm. Hiç bıkmadan çalışmak başarının anahtarıdır" dedi. DHA