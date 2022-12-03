Tedavi kayıtlarını silmeye çalışmış

Ankara'da üst solunum yolu hastalığıyla gittiği özel hastanede Prof. Dr. Ali Akçay tarafından verilen yanlış ilaç nedeniyle kalbi duran ve ölümden dönen AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.30 Eylül'de Ankara'daki özel bir hastaneye giden Ok'a Acil Servis'te Prof. Dr. Ali Akçay'ın, art arda 3 serum verdi ve serumun bitmesiyle kalbi duran Ok, entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok'un, sağlığına kavuştuktan sonra şikâyetçi olması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Akçay, muscobloc isimli ilacı yanlışlıkla verdiğini belirterek, "Hastanın doktor olan oğlunu telefonla aradığımda yanlışlıkla 'muscobloc' verildiğini söyleyerek kendisinden özür diledim" dedi. Akçay, tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Sevk yazısında, söz konusu ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının hastane sisteminden silinmeye çalışıldığı kaydedildi. Akçay'ın, olay tarihinde Ok'un "kasten ölümüne neden olacak" şekilde icrai hareketlere giriştiği gerekçesiyle tutuklanması talep edildi. Hâkimlik, Akçay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.