Tefeci çetesi Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonuyla çökertildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Ekim'de daha önceden belirlenen çete üyelerinin ev ve işyeri adreslerine baskın düzenledi. 6 çete üyesi jandarma tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin araçlarında da aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda dolu ve boş senetler ile alacaklı ve borçluların listelendiği defter, ruhsatsız av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi.