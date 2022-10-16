Tefeci çetesi Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonuyla çökertildi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve tefecilik' suçlarından soruşturma başlattı. Çete üyelerinin yüzde 20-30 oranında yüksek faizle borç verdikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi. Bu kapsamda Ö.A.'nın örgüt liderliğini yaptığı 6 kişilik suç örgütü aylarca teknik ve fiziki olarak takip edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Ekim'de daha önceden belirlenen çete üyelerinin ev ve işyeri adreslerine baskın düzenledi. 6 çete üyesi jandarma tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin araçlarında da aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda dolu ve boş senetler ile alacaklı ve borçluların listelendiği defter, ruhsatsız av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi.
YÜKSEK FAİZLE 3 MİLYON LİRA KAZANÇ
Şüphelilerin yaklaşık 46 vatandaşa borç adı altında yüzde 20 ila 30 faiz oranı ile para verdikleri ve bu yolla 3 milyon lira kazanç elde ettikleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 çete üyesinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.