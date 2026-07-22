Haberler Yaşam Haberleri TEI fabrikasında yangın
Giriş Tarihi: 22.07.2026

TEI fabrikasında yangın

TEI fabrikasında yangın
  • ABONE OL

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde dün akşam henüz bir belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TEİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada da "Eskişehir kampüsümüzde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ESKİŞEHİR #HALUK GÖRGÜN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TEI fabrikasında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA