TEI fabrikasında yangın

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde dün akşam henüz bir belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TEİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada da "Eskişehir kampüsümüzde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir" denildi.