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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Tek hayali arkadaşlarıyla koşup oyun oynamak

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tek hayali arkadaşlarıyla koşup oyun oynamak
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Malatya'da yaşayan 8 yaşındaki Halil İbrahim Çoban, SMA Tip-3 hastalığıyla mücadele ediyor. Derslerindeki başarısıyla öğretmenlerinin takdirini kazanan Halil İbrahim için valilik onaylı yardım kampanyası sürüyor. Hayırseverlerden destek bekleyen aile, Halil İbrahim'in en büyük hayalinin arkadaşlarıyla koşup oyun oynamak olduğunu söyleyen anne Elif Çoban, "Zamanla yarışıyoruz. 2 yaş üstü hastalar için geliştirilen Itvısma adlı tedavi bizim için umut oldu. Tedavi için ihtiyacımız olan 2 milyon dolara ulaşabilmemiz için ne olur desteğinizi esirgemeyin" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MALATYA

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