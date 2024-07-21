Tek tip beslenme ile sağlığınızdan olmayın! Bilinçsizce uygulanan diyet listeleri felakete sürüklüyor

Tek tip beslenmenin doğurduğu riskleri SABAH'a anlatan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, bu yöntemle kilo vermenin bireylere yarardan çok zarar getirdiğine dikkat çekti. İnsan metabolizmasının, sadece karbonhidrat, yağ, meyve ya da proteinden oluşan tek tip diyet listelerini uzun süre kaldıramayacağını belirten Eskici, "Tek çeşit besin ile kilo vermeye çalışmak, vücudu yorarak karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çeşitli sağlık problemlerine neden olur" dedi.

MEYVENİN BİLE FAZLASI ZARAR

Faydaları saymakla bitmeyen meyvelerin dahi tek çeşit besin kaynağı olarak uzun süre tüketilmesi halinde insan sağlığı için ciddi bir tehdide dönüştüğünü vurgulayan Eskici, "Vitamin-mineral deposu, bağırsak sağlığına faydalı olarak bilinen meyveler bile aşırı tüketildiğinde kan şekeri düzensizliklerine ve insülin direncine neden olabilir. Karaciğerde yağ depolanmasını artırarak da sağlığı olumsuz etkileyebilir" bilgisini paylaştı.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN KARBONHİDRAT VE YAĞ DA GEREKLİ"

Karbonhidratları daha az tüketip proteini artırmanın da sıklıkla tercih edilen bir tek tip diyet modeli olduğunu aktaran Eskici, "Ancak dengeli bir beslenme programı içinde protein kadar karbonhidrat ve yağın da sağlığımız için gerekli olduğu unutulmamalı. Uzun süreli, yüksek protein tüketimi, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra kemik erimesi için de risk oluşturur. Ayrıca protein kaynağı olarak hayvansal besinler tercih edildiğinde, kan kolesterol ve trigliserit düzeylerini yükselterek kalp sağlığına zarar verir" uyarısını yaptı.