Tek yumrukla komaya giren genç öldü

Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün (31) attığı tek yumrukla komaya giren çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı (29), hayatını kaybetti. Yıldırıcı'nın kardeşi Firdevs Yıldırıcı, "Ağabeyimin organlarının başka insanlara can vermesini, başka vücutlarda can bulmasını istedik. Ama karşı taraf yüzünden otopsi yapılmak zorunda kaldı. Otopsi yüzünden organ bağışı yapılamadı" dedi.Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gündür tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ancak organların alınması halinde otopsi yapılamayacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. Bu sabah yaşamını yitiren Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.