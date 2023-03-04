Tek yürek’in en özel uçuşu

Türk Hava Yolları'nın (THY) 400. uçağının ilk yolcuları asrın felaketinden etkilenen depremzede çocuklar ve aileleri oldu. Bir süre önce Airbus'tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik A.Ş'nin Atatürk Havalimanı'ndaki tesislerinde özel olarak boyanarak filoya katıldı. Asrın felaketinden sonra dayanışmanın sembolü olarak "Tek Yürek" ismi verilen uçak, depremzede çocuklar ve aileleriyle birlikte ilk seferini yaptı.İGA İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 10.30'da kalkış yapan TC-LGH kuyruk tescilli uçak, özel yolcuları ile İzmir semalarına kadar uçtuktan sonra İstanbul'a geri döndü. Deprem bölgesinden tahliye edilerek İstanbul Sancaktepe'deki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ve 106 anne-baba, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileriyle birlikte uçtu. Uçak içinde özel hazırlanan menüler depremzede çocuklara ikram edilirken, günün anısına da çeşitli hediyeler verildi. Bazı çocuklar ise kokpite geçti.Ahmet Bolat uçuşta yolculara seslendi: "400. uçağımızın ilk seferinde tek yürek olarak birlikte olduk. Hayalleri dünyalar kadar geniş olan sevgili çocuklarımız! İlerleyen zamanlarda sizleri de THY ailesinin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağız. Sevinçlerin paylaşıldığı daha mutlu uçuşlarda hepinize iyi günler diliyorum." Bolat gazetecilere yaptığı açıklamada da "THY olarak bin evi yapmayı taahhüt ettik.En kısa zamanda temelleri atacağız. Bin ailenin birer ferdine iş imkânı sağlayarak ne kadar katkıda bulunabilirsek o kadar yapacağız. Bundan sonra yaralarımızı sarma zamanı. Çocuklarımıza çok iyi bakmamız lazım. Daha güzel günlere uçacağız inşallah" diye konuştu.