Adana’daki tekel bayi cinayetinde 2 tutuklama

KATİL ÇOCUK ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A. (16), motosikleti kullananın ise Burhan Arslan (22) olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A., ifadesinde, "Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyledi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim" dediği ileri sürüldü.