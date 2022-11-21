Adana’daki tekel bayi cinayetinde 2 tutuklama

Adana'da 31 yaşındaki tekel bayisi sahibi Hamit Koç'u iş yerinde başından vurarak öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı 16 yaşındaki İ.A. yakalandı. Katil zanlısı İ.A.'ya cinayeti işlettiği iddia edilen azmettirici Ali Kasar (25) ise olaydan sonra pompalı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili biri çocuk iki kişi tutuklandı.
BAŞINDAN VURULDU
Olay, 14 Kasım'da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Hamit Koç, iş yerinde oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı. Başından vurulan Koç yaşamını yitirirken katil zanlısı ise caddede kendisini bekleyen kişinin motosikletine binip, kaçtı. Polis ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ÇOCUK ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A. (16), motosikleti kullananın ise Burhan Arslan (22) olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A., ifadesinde, "Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyledi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim" dediği ileri sürüldü.
İNTİHAR ETTİ
Harekete geçen ekipler, Ali Kasar'ın Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi'ndeki evinde gizlendiğini tespit etti. Jandarma ekipleriyle adrese giden ekipler, Kasar'ın pompalı tüfekle başına ateş ederek, intihar ettiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Burhan Arslan tutuklandı.