Tekel bayide sahte içki yakalandı

Gaziantep'te alkol ürünleri satışı yapılan bir iş yeri ve deposunda 311 şişe sahte içki ve 32 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında içki satışı yapılan bir iş yerinde sahte ürünler bulunduğunu belirleyince Şahinbey ilçesindeki iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada bandrollü ürünlerin arasına gizlenmiş vaziyette sahte içki şişeleri bulununca iş yerinin deposu da arandı. İş yeri ve depoda 311 şişe sahte içki, ile 32 adet boş şişe ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.