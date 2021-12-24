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Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:43 Son Güncelleme: 24.12.2021 23:07

Tekel bayide sahte içki yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tekel bayide sahte içki yakalandı

Gaziantep’te alkollü içki satışı yapılan bir iş yerinde 311 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te alkol ürünleri satışı yapılan bir iş yeri ve deposunda 311 şişe sahte içki ve 32 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında içki satışı yapılan bir iş yerinde sahte ürünler bulunduğunu belirleyince Şahinbey ilçesindeki iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramada bandrollü ürünlerin arasına gizlenmiş vaziyette sahte içki şişeleri bulununca iş yerinin deposu da arandı. İş yeri ve depoda 311 şişe sahte içki, ile 32 adet boş şişe ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tekel bayide sahte içki yakalandı
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