Tekel bayisinde cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Varsaklar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayisine giren Ş.K. ve F.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle tekel bayisi sahibi M.Ö. ve yanında bulunan Mustafa Çomak ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İşyeri sahibi M.Ö. ve yanında bulunan Mustafa Çomak bıçaklandı. Saldırganları olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Çomak hayatını kaybederken, ağır yaralı M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.