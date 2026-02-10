Haberler Yaşam Haberleri Tekeri kopan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekeri kopan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeyken tekeri kopan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Adıyaman–Şanlıurfa Karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet C. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken tekerinin yerinden çıkarak fırlaması sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mehmet C. ile araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Naime İlhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Naime İlhan, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Naime İlhan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet C.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

