Tekerlekli sandalyede empati dersi

Edirne'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 38 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erol Adem Düzkes (60), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde engelli park alanı dolu olunca aracını hastane dışına park etmek zorunda kaldı.Düzkes'in yardımına çevredekiler koşarken, trafik polisleri ise engelli alanına park eden sürücülere ceza yazdı. Kentte benzer şekilde engelli alanlarına park eden engelsiz sürücülerin çoğaldığını tespit eden ekipler, empati kurulup farkındalığın artması amacıyla vatandaşlara tekerlekli sandalye deneyimi yaşattı. DHA