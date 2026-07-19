Tekerlekli sandalyeyle gittiği üniversitede derece yaptı

Doğuştan yüzde 91 bedensel engeli bulunan 21 yaşındaki Abdulsamet Sert, annesinin fedâkarlıkları ve kendisinin büyük azmi sayesinde Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü ikinci olarak tamamlayarak başarı hikâyesine imza attı. Babasının evi terk etmesi nedeniyle hayata annesi Fatma Sert ile devam etmek durumunda kalan azimli öğrenci, eğitim süreci boyunca karşılaştığı bütün zorluklara kararlılıkla göğüs gererek 3,74 gibi oldukça yüksek bir not ortalamasıyla üniversite mezuniyetini gururla göğüslemeyi başardı. Biricik oğlunu 16 yıl boyunca bir gün aksatmadan tekerlekli sandalyeyle okula taşıyan anne Fatma Sert, "Oğlum büyük azim gösterdi ve başardı.Hayatta savaşmadan hiçbir şey olmuyor, engellilik bir engel değildir" diyerek yaşadıklarını anlattı. Eğitim hayatında özellikle ulaşım konusunda ciddi fiziksel engeller yaşadığını belirten Abdulsamet ise kendisine destek olan hocalarına, arkadaşlarına teşekkür etti. Akademik kariyer yapmayı hedeflediğini belirten genç, "Savaşmaya devam etmek gerekiyor" sözleriyle örnek oldu.

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