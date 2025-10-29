Haberler Yaşam Haberleri Tekfur Saroz tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan'ın Saroz'u Burak Sergen kimdir, hangi dizilerde yer aldı?
Kuruluş Orhan dizisinin kadrosuna katılmasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Tekfur Saroz tarihte kimdir ve Osmanlı'nın kuruluş sürecinde nasıl bir rol oynamıştır? Karakteri canlandıran usta oyuncu Burak Sergen’in performansı beklenirken sanatçının hayatı, kaç yaşında olduğu ve bugüne kadar rol aldığı unutulmaz diziler de büyük bir merak konusu oldu. İşte, Saroz karakterinin tarihsel arka planı ve Burak Sergen’in oyunculuk kariyerine dair detaylar!

Tarihi dizilerin en iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, başlıyor. Dizinin dengelerini değiştirecek karakterlerin katılımı ise izleyicinin heyecanını katlıyor. Tekfur Saroz karakteri, izleyicinin en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Hem karakterin tarihsel gerçekliği hem de bu güçlü role hayat veren Burak Sergen'in kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu Burak Sergen'in yaşı ve oynadığı diziler başta olmak üzere kariyer serüveni:

TEKFUR SAROZ TARİHTE KİMDİR?

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder. şeklinde tanımlanan Tekfur Saroz tarihte Bursa Kuşatması sırasında adı geçe isimlerden biri.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961, Ankara doğumlu Burak Sergen Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

OYNADIĞI DİZİLER

Kuruluş Orhan - 2025 - Bursa Tekfuru Saroz

Siyah Kalp - 2024-2025 - Samet Şansalan

Hudutsuz Sevda - 2023-2024 - Rızvan Leto

Gülümse Kaderine - 2022 - Kudret

Sadakatsiz - 2020-2022 - Haluk Güçlü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal Kent

Kara Sevda - 2015-2017 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızıl Elma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Saklı Kalan - 2013-2014 - Tarık Cevher

Yalan Dünya - 2013 - Zekai

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002-2004 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

