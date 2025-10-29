Tekfur Saroz tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’ın Saroz’u Burak Sergen kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Tarihi dizilerin en iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan, başlıyor. Dizinin dengelerini değiştirecek karakterlerin katılımı ise izleyicinin heyecanını katlıyor. Tekfur Saroz karakteri, izleyicinin en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Hem karakterin tarihsel gerçekliği hem de bu güçlü role hayat veren Burak Sergen'in kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu Burak Sergen'in yaşı ve oynadığı diziler başta olmak üzere kariyer serüveni: