Tekin, Dijital Vatan Akademisi’nde ilk dersi verdi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 28 Ağustos'a kadar sürecek 'Dijital Vatan Akademisi' eğitim programı başladı. Açılış dersinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital çağın her geçen gün giderek geliştiğini ve gençlerin bu duruma hazır olmaları gerektiğinin altını çizerek, dijital dünyanın olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de olduğu konusunda gençleri uyardı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten Tekin, "2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bambaşka serencama girdik. Herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken, Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet ediyor. 12 yıl boyunca bu emanete sahip çıkmaya, bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz. Kavramsal çerçeveyi inşa ederken de milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için önemli" diye konuştu. Müfredat değişikliğinin bazı tartışmalara neden olduğunu anımsatan Tekin, "Müfredat değişikliği yaptıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca Yunanistan televizyonlarında tartışma konusu olduk. Tartışma konularından bir tanesi mavi vatanın Türkiye'de çocuklara öğretiliyor oldu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör