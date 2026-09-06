Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin su indirimi vaadi havada kaldı! Vatandaş faturalara isyan etti

Yeni dönemde hayata geçirilen indirim vaatleri belediye reklamlarında geniş yer bulurken, uygulama aşamasında gelen yüksek tutarlı faturalar kafalarda soru işareti yarattı. 1 Temmuz itibarıyla belirli tüketim kademelerinde uygulanmaya başlanan indirimlerin ardından sosyal medyada paylaşılan yüksek faturalar tepkilerin fitilini ateşledi.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, el ulaşan faturaları sosyal medyada paylaşarak Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti. "Bu mu indirim, el insaf!" diyerek tepki gösteren aboneler, verilen sözlerin reklamlardan çıkıp faturalara somut bir şekilde yansımasını talep ediyor. İki kişilik bir haneye 1.650 TL, dört kişilik bir aileye ise 2.500 TL su faturası gelmesi, tepkilerin odağındaki başlıca örnekler arasında yer alıyor.

VATANDAŞ SORUYOR: İNDİRİM NEREDE?

Seçim döneminde verilen vaatleri hatırlatan Tekirdağlılar, "İndirim yapıldı deniliyor ancak ödediğimiz rakamlar neden hâlâ bu kadar yüksek?" sorusunu yöneltiyor. Belediyenin reklam kampanyalarında indirimi ön plana çıkarması ancak evlere gelen tutarların düşmemesi kamuoyunda "Reklamda indirim var, faturada neden yok?" tartışmasını başlattı.

Şimdi gözler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ yönetimine çevrildi. Vatandaşlar, yüksek gelen faturaların gerekçesinin açıklanmasını ve uygulanan indirimin faturalara ne zaman tam anlamıyla yansıyacağının şeffaf bir şekilde paylaşılmasını bekliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör