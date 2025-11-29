Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ büyükşehir sınıfta kaldı: Su borusu patladı, tepkiler çığ gibi!
Tekirdağ büyükşehir sınıfta kaldı: Su borusu patladı, tepkiler çığ gibi!

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kaldırım çalışmaları sırasında bir kez daha içme suyu borusu patladı. Yaya kaldırım çalışmalarını yürüten firmanın dikkatsiz kazı yaptığı, uyarılara aldırış etmeden yapılan çalışmalar sonucu içme suyu şebekesinin zarar gördüğü belirtildi.

Muratlı'da patlayan borudan saatlerce boşa akan su, ana caddeyi adeta göle çevirdi. Bu durum hem su israfına hem de vatandaşların tepkisine yol açtı. Çalışmaları izleyen mahalle sakinleri, "Defalarca uyardık, kimse dinlemedi. Neden başlarında bir yetkili yok?" diyerek yetkililere seslendi. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklıkla birlikte suyun bu şekilde boşa akması kamuoyunda ciddi eleştiriler aldı.

Vatandaşlar, yapılan işin ciddiyetsizliğine tepki göstererek, sorumluların denetlenmesini ve zarar gören altyapının acilen onarılmasını istedi.

