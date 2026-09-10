Tekirdağ da feci kaza: 19 yaşındaki arda hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Çınarlı'nın kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Çınarlı, karşı şeride geçerek M.N.A. yönetimindeki servis midibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç Arda Çınarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çınarlı'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Servis midibüsünün sürücüsü M.N.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.