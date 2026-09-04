Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı dev operasyon: 20 şüpheli tutuklandı

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında suç örgütü yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli ise "Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör