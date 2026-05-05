Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı güzellik merkezi operasyonu: 14 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu şebekenin Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, İstanbul Silivri ve Niğde'deki şubeleri üzerinden de benzer faaliyetleri organize şekilde yürüttüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul ve Çorum olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

