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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:06

Tekirdağ merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan ve hesaplarında 1,3 milyon lira işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 26'sı adliyeye sevk edildi.

AA Yaşam
Tekirdağ merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

1 MİLYAR 353 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından Çarkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. 10 Temmuz'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tablet ve kaçak sigara ele geçirilmişti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #TEKİRDAĞ

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Tekirdağ merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
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