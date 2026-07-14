Tekirdağ merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 MİLYAR 353 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından Çarkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. 10 Temmuz'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.