Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ Muratlı’da şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 9.11.2025 15:35 Son Güncelleme: 9.11.2025 15:37

Tekirdağ Muratlı’da şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Efrahim T. isimli vatandaş evinde şüpheli şekilde ölü bulundu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ Muratlı’da şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, komşuları tarafından uzun süredir haber alınamayan Efrahim T. için durum emniyet birimlerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Efrahim T.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Efrahim T.'nin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ Muratlı’da şüpheli ölüm: Evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz