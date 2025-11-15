Tekirdağ Şarköy’de acı son: Denize açılan 50 yaşındaki adam ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde yaşayan 50 yaşındaki İsmail Ağırman, balık avlamak için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gitti. Bir süre sonra gözden kaybolan Ağırman'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile AFAD sevk edildi. Ekipler, Kızılcaterzi mevkisi açıklarında arama çalışması başlattı. Dalış timlerinin de katıldığı kapsamlı arama sırasında Ağırman'ın cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Ağırman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.