Tekirdağ ve İstanbul’da ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 32 tutuklama

1 MİLYAR TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketi tespit edildi. Haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.