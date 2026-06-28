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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:52 Son Güncelleme: 28.06.2026 10:36

Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı!

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Valilik ve kaymakamlık boğulma vakalarını önlemek amacıyla Karadeniz kıyısındaki plajların 1 gün kapatıldığını duyurdu.

DHA Yaşam
Tekirdağ ve Kırklareli’de denize girmek yasaklandı!
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Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

1 GÜN SÜREYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ #KIRKLARELİ

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Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı!
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