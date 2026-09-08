Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı
Giriş Tarihi: 8.09.2026 14:34 Son Güncelleme: 8.09.2026 14:43

Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ ve Kırklareli'de etkisini artıran şiddetli poyraz ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Eylül Salı günü denize girmek yasaklandı. Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamalarda; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Vize ilçelerindeki plajlarda boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla denize girişlerin 1 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

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DHA Yaşam
Tekirdağ ve Kırklareli’de denize girmek yasaklandı
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Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

4 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.

KIRKLARELİ'NDE 1 GÜN ARAYLA YASAKLANDI

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 8 Eylül 2026 günü 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SÜLEYMANPAŞA #MARMARAEREĞLİSİ #TEKİRDAĞ

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Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı
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