Tekirdağ ve Kırklareli’de denize girmek yasaklandı

KIRKLARELİ'NDE 1 GÜN ARAYLA YASAKLANDI

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 8 Eylül 2026 günü 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör