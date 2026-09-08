Tekirdağ ve Kırklareli’de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
4 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.
KIRKLARELİ'NDE 1 GÜN ARAYLA YASAKLANDI
Kırklareli'nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 8 Eylül 2026 günü 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı