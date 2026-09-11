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Giriş Tarihi: 11.09.2026 21:12

Tekirdağ’a şehit ateşi düştü: Acı haber Kızılpınar’a ulaştı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’a şehit ateşi düştü: Acı haber Kızılpınar’a ulaştı
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Kazada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Koparan'ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Acı haberin ardından Kızılpınar'a adeta ateş düştü. Şehidin ailesinin yaşadığı evin önünde taziye için yakınları ve vatandaşlar bir araya gelirken, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de aileyi ziyaret ederek başsağlığı ve taziyelerini iletti. Şehit Ziyar Koparan'ın cenaze töreniyle ilgili programın, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#IĞDIR

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Tekirdağ’a şehit ateşi düştü: Acı haber Kızılpınar’a ulaştı
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