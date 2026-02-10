Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Şimdi de Erkan Karadeniz! 16 yaşındaki katil bu yüzden öldürmüş
Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:13 Son Güncelleme: 10.02.2026 15:33

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Şimdi de Erkan Karadeniz! 16 yaşındaki katil bu yüzden öldürmüş

SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Türkiye, gencecik çocuklarını ‘akran şiddetine’ kurban verdi. Türkiye’yi sarsan olayda, kurban da katil de henüz 18 yaşında bile değildi. Son olay Tekirdağ’da meydana geldi. 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, çıkan tartışmada yaşıtı Y.K. tarafından katledildi. Cani tutuklanırken, cinayetin sebebi pes dedirtti!

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ Yaşam
SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Şimdi de Erkan Karadeniz! 16 yaşındaki katil bu yüzden öldürmüş
  • ABONE OL

Tekirdağ Süleymanpaşa'da gece saatlerinde yaşanan olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Y.K. ile Erkan Karadeniz'in yeniden karşı karşıya geldiği öğrenildi.

İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Y.K.'nin yanında bulunan tüfekle ateş açması sonucu Erkan Karadeniz ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Erkan Karadeniz sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erkan Karadeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İki çocuk arasında daha önce kız meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı ve bu nedenle aralarında eski bir husumet bulunduğu iddia edildi. Olay gecesi yaşanan karşılaşmanın ardından çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı belirtildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Şimdi de Erkan Karadeniz! 16 yaşındaki katil bu yüzden öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz