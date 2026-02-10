SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan… Şimdi de Erkan Karadeniz! 16 yaşındaki katil bu yüzden öldürmüş

İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Y.K.'nin yanında bulunan tüfekle ateş açması sonucu Erkan Karadeniz ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Erkan Karadeniz sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erkan Karadeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.