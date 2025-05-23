Tekirdağ’da 19 yaşındaki Ali’nin ölümü ile ilgili 3 sanığa 15’er yıl hapis!

Çerkezköy Kocameşe mesire alanı gölet mevkiinde geçen yıl yaşanan olayda 19 yaşındaki Ali Mardin, iddiaya göre Y.S. tarafından amcası H.S. ve dedesi H.S. ile birlikte tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanan üç sanığın yargılandığı dava Çerkezköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. Sanıkların geniş güvenlik önlemleriyle getirildiği adliyede, mahkeme heyeti karar duruşmasında, müebbet hapis cezası ile yargılanan sanıklar hakkında, "olayın gelişimi ve darp unsurları" durumu göz önüne alınarak cezanın 15 yıla indirildiğini açıkladı.

Kararın ardından aile üyeleri sanıkların cezasının yetersiz olduğunu ve karara itiraz edeceklerini beyan etti. Ali Mardin'in amcası İbrahim Mardin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "19 yaşında bir canı katlettiler. Cinayet var ortada. Müebbet hapis bekliyorduk. Bu dava burada bitmeyecek, gerekli yerlere başvuracağız" ifadelerinde bulundu