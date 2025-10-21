Tekirdağ’da 2 farklı düşme vakası: 1’inin durumu kritik!

DURUMU KRİTİK

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden Şenel Güleç (50), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, her 2 iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.