Tekirdağ’da 2 farklı düşme vakası: 1’inin durumu kritik!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikada çalışırken, dengesini kaybeden 47 yaşındaki Sinan İnci 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Bir diğer olayda ise inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 50 yaşındaki Şenel Güleç yaklaşık 5 metreden düştü. Her iki kazadaki işçiler hastaneye kaldırılırken, Güleç’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İlk kaza, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışırken dengesini kaybeden Sinan İnci (47), yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan muayenede İnci'nin vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

DURUMU KRİTİK

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden Şenel Güleç (50), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, her 2 iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

