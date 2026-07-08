Tekirdağ’da acı kaza: Baba ile kızı ve yeğeni öldü!

Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ kara yolunun Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde meydana geldi. TIR'ın henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrılan dorsesi devrilip, yolu kapattı. Bu sırada aynı yöne giden 3 araç, yolu kapatan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, birbirine çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için Ferit Baldız'ın manevra yaptığı hafif ticari araç da bariyere çarptı.