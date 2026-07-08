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Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:20

Tekirdağ'da acı kaza: Baba ile kızı ve yeğeni öldü!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde TIR'dan ayrılıp devrilen dorsenin yolu kapatması sonucu yaşanan zincirleme kazada Ferit Baldız (50), kızı Gizem Baldız (17) ve yeğeni Buse Naz Çiçek (16), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Tekirdağ’da acı kaza: Baba ile kızı ve yeğeni öldü!
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ kara yolunun Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde meydana geldi. TIR'ın henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrılan dorsesi devrilip, yolu kapattı. Bu sırada aynı yöne giden 3 araç, yolu kapatan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, birbirine çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için Ferit Baldız'ın manevra yaptığı hafif ticari araç da bariyere çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve yeğeni Buse Naz Çiçek, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Ferit Baldız ile Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Tekirdağ'da acı kaza: Baba ile kızı ve yeğeni öldü!
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