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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:38

Tekirdağ'da acı olay: Kayıp Binnaz Demir'in cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kayıp olarak aranan Binnaz Demir'in (58), denizde cansız bedeni bulundu.

DHA
Tekirdağ’da acı olay: Kayıp Binnaz Demir’in cansız bedeni bulundu
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Şarköy'ün Hürriyet Mahallesi'nde oturan Binnaz Demir, geçen salı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demir'i aramak için çalışma başlatıldı.

Dün öğle saatlerinde, Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki belediye sosyal tesislerinin sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, cesedin kayıp olarak aranan Binnaz Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Tekirdağ'da acı olay: Kayıp Binnaz Demir'in cansız bedeni bulundu
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