Tekirdağ’da akılalmaz intikam planı! Yasak aşkı öğrenince kabusu yaşattı: Ormana kaçırdığı arkadaşına kadın kıyafetleri giydirip…

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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