Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da akılalmaz intikam planı! Yasak aşkı öğrenince kabusu yaşattı: Ormana kaçırdığı arkadaşına kadın kıyafetleri giydirip…
Giriş Tarihi: 5.08.2026 12:42

Tekirdağ’da akılalmaz intikam planı! Yasak aşkı öğrenince kabusu yaşattı: Ormana kaçırdığı arkadaşına kadın kıyafetleri giydirip…

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan şahıs yakın arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenince sanal medya üzerinden şantaj yaptı. Ormanlık alana götürülen Ö.A. isimli şahısa önce kadın kıyafetleri giydirildi ardından videosu çekilerek sanal medya üzerinden paylaşıldı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Tekirdağ’da akılalmaz intikam planı! Yasak aşkı öğrenince kabusu yaşattı: Ormana kaçırdığı arkadaşına kadın kıyafetleri giydirip…
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Olay, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı'da yakın arkadaşının eşiyle ilişkisi olan Ö.A. isimli şahıs, arkadaşının durumu öğrenmesi sonucu şantaj yapılarak ormana götürüldü.

KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRİLEREK SANAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen şahıs, video ile kaydedilerek özür dilettirildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #KAPAKLI

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Tekirdağ’da akılalmaz intikam planı! Yasak aşkı öğrenince kabusu yaşattı: Ormana kaçırdığı arkadaşına kadın kıyafetleri giydirip…
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