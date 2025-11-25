Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da akılalmaz kaza: Bariyere çarpan araç dik durdu
Giriş Tarihi: 25.11.2025 18:41 Son Güncelleme: 25.11.2025 18:56

Tekirdağ'da akılalmaz kaza: Bariyere çarpan araç dik durdu

Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak kaza yaptı. Aracın dik şekilde durduğu ilginç kazada 2 kişi yaralandı

Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde A.Ç.'nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu. Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR
Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

