Tekirdağ’da akılalmaz kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücünün metrelerce savrulduğu anlar kamerada…

Kaza, geçtiğimiz günlerde Rumeli Mahallesi civarında meydana geldi. Çağlayan Sokak'ta seyreden S.A.'nın kullandığı motosiklet, Kumru Caddesi'nde seyreden bir otomobille yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin üzerinden fırlayan sürücü S.A. yere savruldu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.