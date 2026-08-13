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Giriş Tarihi: 13.08.2026 23:01

Tekirdağ'da anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı! Alevler 2 saatte söndürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anız alanında çıkan yangın, tarım alanlarında bulunan baraka ve konteynerlere sıçradı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

DHA
Tekirdağ’da anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı! Alevler 2 saatte söndürüldü
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Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, çiftçilerde traktör ve iş makineleri ile müdahaleye destek verdi. Alevler kısa sürede Bahçelievler'in ardından Dereağzı Mahallesi'ne sıçradı. Yangında tarım alanlarında bulunan bazı konteyner ile barakalar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

7 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ #MARMARAEREĞLİSİ

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Tekirdağ'da anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı! Alevler 2 saatte söndürüldü
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